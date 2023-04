Region Feldbach erprobt Akku-Rückholsystem

Die Aktion in der Testregion läuft bis November 2023: Der beim Kauf eines Geräts mit Lithium-Akku ausgestellte Gutschein kann auf einen anderen alten Lithium-Akku oder ein altes Gerät mit Lithium-Akku geklebt und in den Ressourcenpark Feldbach oder zu den teilnehmenden Händlern zurückgebracht werden. Dort wird der Voucher gescannt, in der Digi-Cycle-App dokumentiert und in Coins umgewandelt, die gegen einen Gutschein in der Region eintauschbar sind. „Das Ziel ist immer einen Eins-zu-Eins-Tausch zu machen. Wird bei uns in Feldbach ein neuer Lithium-Akku oder ein neues Gerät mit Lithium-Akku verkauft, soll stets ein altes ordnungsgemäß retourniert werden“, so Manfred Reisenhofer, Obmann des Abfallwirtschaftsverbands Feldbach.