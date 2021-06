Akku-Entsorgung: Kampagne „Her mit Leer“ gestartet

Ausgediente Batterien und Akkus enthalten nicht nur wertvolle Rohstoffe, unfachmännisch gelagert können sie, vor allem aufgrund von Brandgefahr, auch gefährlich werden - sowohl der Umwelt als auch dem Mensch. Derzeit wird in Österreich nicht einmal jede zweite Batterie (48 Prozent) fachgerecht gesammelt und entsorgt. Klimaschutzministerium, Wirtschaft und Kommunen stellten daher am Dienstag bei einem Pressegespräch in Wien eine neue Kampagne vor, die Bewusstsein und Quote heben soll.