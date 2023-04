Helene Fischer sang bei Tour-Start für ihre Liebe

Die Sängerin wechselte mehrfach ihr zumeist knappes Outfit - oft in den kurzen Pausen, in denen die Artisten von Cirque du Soleil ihr Können in der Luft an Seilen, Bändern oder auf Schaukeln oder Reifen zeigten. Mehr als einmal war Fischer selbst Teil der Zirkusakrobatik. Viele Fans hielten bei diesen Nummern die Luft an, waren doch sowohl der Star als auch die Artistinnen und Artisten ungesichert in luftigen Höhen unterwegs.