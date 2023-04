Was sich bei Busreisen alles geändert hat

Nachdem auch in der ersten Hälfte des vergangenen Jahres Ängste vor Corona die Buchungen gebremst hatten, steuert die Busbranche auf ein erfolgreiches Jahr zu. „Die Buchungslage ist extrem gut und hat wieder das Niveau von der Zeit vor der Pandemie erreicht“, erklärt Andreas Osinger, Obmann-Stellvertreter der Fachgruppe in der WKK und Geschäftsführer von Ebner Reisen. „Damit wird 2023 endlich wieder ein volles Reisejahr für die Branche.“ Doch das Reiseverhalten der Menschen hat sich trotzdem geändert und so ergeben sich neue Trends und Herausforderungen für die Branche.