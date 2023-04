Ukraine will wieder Strom nach Westen exportieren

Exporte nach Moldau und in die EU

Von Juni 2022 bis zum Beginn gezielter Angriffe auf die Energieversorgung im Oktober wurde noch Strom in die benachbarte Republik Moldau und in die EU geliefert. Insgesamt wurde in der Ukraine im Vorjahr jedoch um etwas mehr als ein Viertel weniger Strom erzeugt. Das lässt sich unter anderem darauf zurückführen, dass das Kraftwerk Saporischschja nach Angriffen im September komplett heruntergefahren wurde.