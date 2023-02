Umspannwerke sollen nun in unterirdische Bunker

Wegen des andauernden Raketenbeschusses will die Ukraine Medienberichten zufolge Teile ihrer Energieinfrastruktur in unterirdische Bunker verlagern. Auch in der Nacht auf Donnerstag wurden Dutzende Raketen und Marschflugkörper auf das Kriegsland abgefeuert. Eine Frau kam dabei ums Leben, es gab zahlreiche Verletzte. Auch Treffer in Objekte der kritischen Infrastruktur gab es laut ukrainischen Behördenangaben.