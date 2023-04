Kreml stimmt Schutzzone um AKW Saporischschja zu

Um die Gefahr einer nuklearen Katastrophe zu bannen, versucht die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) seit vergangenem Jahr, eine Schutzzone rund um das besetzte Kraftwerk zu errichten. Chef Rafael Grossi war bereits zweimal vor Ort - zuerst im September vergangenen Jahres, nun Ende März. Am Mittwoch wurde bekannt, dass die russische Regierung einer solchen Schutzzone zustimmt. Moskau sei bereit, an der Initiative von Grossi mitzuarbeiten, hieß es nach einem gemeinsamen Treffen in Kaliningrad.