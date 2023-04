Lehrausbildungen im Bauhilfsgewerbe sind gefragt

Wichtig für Fachkräftenachwuchs

Derzeit stehen fünf Steinmetze, vier Wärme-, Kälte-, Schall- und Branddämmer, jeweils drei Lehrlinge in den Bereichen Bauwerksabdichtungstechnik sowie Stuckateur und Trockenausbau sowie zwei angehende Pflasterer, ein bautechnischer Assistent, ein Bodenleger und ein Brunnen- und Grundbauer in Ausbildung. Zugleich ist das Bauhilfsgewerbe keine männliche Domäne mehr. So lernen auch zwei junge Frauen den Beruf der Steinmetzin. „Unsere Lehrbetriebe sind sich ihrer Verantwortung bewusst, den Fachkräftenachwuchs auszubilden“, so Putz. Infos zu den Lehrberufen: www.was-tun.at oder www.profis-am-werk.at