Warum man Tausende Euro in Tastaturen investiert

„Wir nennen das Custom-Keyboards“, erzählt Zhang der „Krone“ beim Besuch in seinem Tastatur-Laboratorium in Wien-Donaustadt über die IT-Begeisterten aus der Szene der Tastatur-Selberbauer. Mit einer Tastatur von der Stange hat so etwas nichts gemeinsam: Custom-Keyboards sind Sammlerstücke, können locker zwei Kilo schwer sein, werden mit Hochleistungsölen liebevoll gepflegt und von der Idee bis zur fertigen Tastatur kann locker ein Jahr vergehen. Aber warum tut man das?