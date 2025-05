„Meister? Da lehne ich mich weit aus dem Fenster“

„Krone“: Herr Freund, Glückwunsch zum Meistertitel. Wie fühlt es sich an, Deutscher Meister zu sein?

Christoph Freund: Jeder Meistertitel fühlt sich gut an. Schon in Salzburg war jeder einzelne speziell und keine Selbstverständlichkeit. Auch jetzt mit dem FC Bayern war es ein besonderes Gefühl. Es war unser großes Ziel, jeder hat das von uns erwartet. Jetzt ist der Titel wieder daheim in München, weil wir auch eine echt gute Saison gespielt haben.