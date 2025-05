AUA setzt Flüge nach Israel eine weitere Woche aus

Am Sonntag war eine Rakete in der Nähe des internationalen Flughafens Ben Gurion bei Tel Aviv eingeschlagen. Die schiitische Houthi-Miliz aus dem Jemen bekannte sich zu dem Angriff. Die israelische Luftwaffe reagierte darauf mit starken Luftangriffen auf Ziele der Miliz im Jemen. Seit Beginn des Gaza-Krieges im Oktober 2023 greifen die Houthi Israel regelmäßig mit Raketen und Drohnen an – als Ausdruck ihrer Solidarität mit der palästinensischen Terrororganisation Hamas.