Was Sturm letzte Saison am Weg zum Meister half

Aktuell befinden sich vier Klubs in der Bundesliga im Meisterrennen – neben Tabellenführer Sturm sind das Austria, WAC und Salzburg. Man könnte meinen, aufgrund der Brisanz könnten in den Kabinen der jeweiligen Klubs mittlerweile sämtliche Rituale beschworen werden, die am Ende vielleicht den Ausschlag geben. Wie ist das in Graz beim amtierenden Meister?