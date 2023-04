Einen Sommerurlaub am Wörthersee gewinnen

Näher an der Adria als an der Bundeshauptstadt: So könnte man Kärnten auch beschreiben. Im Schnittpunkt von Slowenien, Italien und Österreich gelegen versammeln sich hier 3 Kulturräume, welche den Urlaub hier zu was Besonderem machen. Den südlichen Flair bekommt man am besten dann auch mit, wenn man zum „Alpen-Adria Hafenfest“ kommt. Hier treffen alle kulinarischen Einflüsse aus allen Nachbarregionen zusammen.