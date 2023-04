Über eine Milliarde Euro nachhaltige Veranlagungen

Nachhaltigkeit im Fokus

„Unsere Kunden beschäftigten sich intensiv damit, wie sie ressourcenschonender produzieren oder ihre Immobilien energieeffizienter machen könnten“, erklärt Stockbauer – die BKS investiere selbst in neue Photovoltaikanlagen. „Unsere erste PV-Anlage ging 2013 in Betrieb, Ende 2022 verfügten wir schon über fünf Anlagen.“ Doch auch im Finanzbereich wird auf Nachhaltigkeit Wert gelegt, und die Kunden der BKS haben schon über eine Milliarde Euro in entsprechenden Produkten der Bank veranlagt.