„Süße Nächstenliebe“ bei Bambi & Bahati zu Ostern

„Ostern ist das Fest der Auferstehung und der Freude!“, so Bahati zu krone.at. Als kleines Mädchen habe sie die Osterferien immer mit ihrer Familie in der Steiermark verbracht, erinnert sie sich zurück. „Auf einem Bauernhof wurden Süßigkeiten und auch das eine oder andere Spielzeug für uns Kinder versteckt.“ Für sie und ihre beiden älteren Brüder sei aber auch das Osterfeuer ein echtes Highlight gewesen, schwelgt die Lugner-Reisebegleiterin in alten Erinnerungen.