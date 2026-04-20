Von Platz 3 auf 42! Straka verpatzt Schlussrunde

Golfprofi Sepp Straka hat die Schlussrunde des mit 20 Millionen Dollar dotierten PGA-Turniers auf Hilton Head Island/South Carolina gründlich verpatzt.
Der Österreicher spielte am Sonntag beim Signature-Event RBC Heritage nur eine 78er-Runde (sieben über Par) und fiel mit gesamt 278 Schlägen von Platz drei auf 42 zurück.
Es siegte der Engländer Matt Fitzpatrick im Stechen gegen den US-Amerikaner Scottie Scheffler, beide hatten nach den vier Runden ein Score von 266
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