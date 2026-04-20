Abschied aus Madrid: Zwei Top-Klubs an Alaba dran?

Das Kapitel Real Madrid wird sich für David Alaba im Sommer wohl schließen – doch gibt es für den ÖFB-Legionär bald noch ein neues Abenteuer bei einem europäischen Topklub? Die Gerüchteküche brodelt jedenfalls und gleich zwei absolute Traditionsvereine aus Italien und England werden dabei als Interessenten genannt.
Offiziell ist der Real-Abschied von Alaba noch nicht, allerdings scheint eine Zusammenarbeit über die aktuelle Saison hinaus äußerst unwahrscheinlich. Zuletzt hat auch Transferexperte Fabrizio Romano erklärt, dass der ÖFB-Kapitän Madrid im Sommer verlassen wird.
Und ganz nebenbei verraten, dass mehrere Klubs Interesse am 33-Jährigen zeigen. Konkrete Namen nannte der Transfer-Guru dabei nicht, die Gerüchteküche brodelt aber schon ordentlich. So sollen neben Klubs in den USA und aus der „Wüste“ auch mehrere europäische Vereine angeklopft haben.
Auch Milan soll Interesse zeigen
Darunter mit Manchester United und Milan auch zwei Top-Vereine. Rob Dawson von „ESPN“ berichtet etwa, dass man in Manchester die Situation um den Österreicher ganz genau beobachtet. Eine ablösefreie Verpflichtung im Sommer sei demnach eine verlockende Option.
Italienische Sportportale berichten unterdessen darüber, dass auch die Verantwortlichen in Mailand Alaba auf dem Zettel haben. Zumal Milan zuletzt häufiger auf ablösefreie Routiniers gesetzt hat und in der Defensive sicher gerne auf die Erfahrung des Österreichers bauen würde.
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