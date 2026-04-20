Band nur mit Frauen: „Es fühlt sich mächtig an“

Neun Frauen und eine kompromisslose Botschaft: Planet Yoni eröffnet am Mittwoch, 22. April, die Jazzwerkstatt Graz. Nach drei Jahren beginnt für das Kollektiv nun eine neue künstlerische Phase.
Jazz bedeutet oft viele Männer auf der Bühne. Zu oft, dachte die aus Perth, Australien, stammende Saxophonistin Alana Macpherson am Weltfrauentag 2023. Und so versammelte sie spontan Musikerinnen – allesamt Studierende an der Kunstuni Graz – um sich, um im Grazer Music House aufzutreten.
„Es hätte eigentlich bei diesem Abend bleiben sollen“, sagt Macpherson der „Krone“. „Aber eine Frau hat uns gefragt, ob wir einen weiteren Auftritt spielen wollen.“ Nach zwei Shows war klar: Hier entsteht etwas Größeres. „Es waren Freunde, die dann die Idee zum Namen ,Planet Yoni‘ hatten.“ „Yoni“ ist der tantrische Begriff für die weiblichen Genitalien. Auch im Logo der Band ist eine Vulva zu sehen.
Die einzige Frau im Raum
Planet Yoni ist provokant, eindeutig feministisch, mit einer klaren Botschaft: „Wir versuchen, Frauen zu ermächtigen und eine Community rund um die Band entstehen zu lassen“, sagt Macperson. Für die Musikerinnen selbst ist die Band ein Ort, um dem Konkurrenzdruck der Jazzszene zu entfliehen. „Viele von uns haben die Erfahrung gemacht, die einzige Frau im Raum zu sein“, sagt Macpherson. „Das kann einschüchtern“, erzählt Sängerin Evelīna Kalniņa. „Es hat sich so mächtig angefühlt, den ersten Gig nur mit Frauen zu spielen.“
Am Mittwoch um 20 Uhr im Orpheum extra eröffnen Planet Yoni das 20-Jahre-Jubiläum der Jazzwerkstatt Graz. Dabei präsentieren sie erstmals neue, originale Songs. „Ich würde unseren Stil als Jazz-Neo-Soul beschreiben“, sagt Macpherson, die in Kollaboration mit der Band die meisten Lieder schreibt. Noch heuer soll das erste Album entstehen. Weitere Programmpunkte bei der Jazzwerkstatt sind Radio FS2, am Donnerstag das Tim Scherer Trio und Chris Smith Jazz Grunge, am Freitag Martin Iaies und Slowklang.
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