Band nur mit Frauen: „Es fühlt sich mächtig an“

Die einzige Frau im Raum

Planet Yoni ist provokant, eindeutig feministisch, mit einer klaren Botschaft: „Wir versuchen, Frauen zu ermächtigen und eine Community rund um die Band entstehen zu lassen“, sagt Macperson. Für die Musikerinnen selbst ist die Band ein Ort, um dem Konkurrenzdruck der Jazzszene zu entfliehen. „Viele von uns haben die Erfahrung gemacht, die einzige Frau im Raum zu sein“, sagt Macpherson. „Das kann einschüchtern“, erzählt Sängerin Evelīna Kalniņa. „Es hat sich so mächtig angefühlt, den ersten Gig nur mit Frauen zu spielen.“