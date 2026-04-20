Justin Theroux ist zum ersten Mal Papa geworden

Justin Theroux (54) ist erstmals Vater geworden. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Nicole Brydon Bloom (32), die ebenfalls als Schauspielerin arbeitet, verkündete der Hollywoodstar die liebe Nachricht via Instagram.
„Er ist hier. Wir sind so verliebt“, schrieben die beiden zu einem Schwarz-Weiß-Foto, das Theroux zeigt, wie er ein Baby hält.
Name ist noch geheim
Weitere Details oder einen Namen teilten die beiden, die seit 2025 verheiratet sind, zunächst nicht mit.
Mit diesem süßen Schnappschuss machten Justin Theroux und Nicole Brydon Bloom die Geburt ihres ersten Kindes bekannt:
Theroux, der mit Filmen wie „Mulholland Drive“ bekannt wurde, war zuvor zwischen 2015 und 2018 bereits mit der Schauspieler Jennifer Aniston verheiratet.
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