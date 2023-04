Jahr der Volkskultur: Die Verbände öffnen die Tür

Auftakt am 28. April

Zum Auftakt für das für heuer ausgerufene Schwerpunktjahr der Volkskultur öffnet das Haus seine Tore am 28. April von 11 bis 17 Uhr. In Kooperation der Abteilung 14 - Kunst und Kultur, Bereich Volkskultur und Brauchtumswesen, mit der Arbeitsgemeinschaft Volkskultur, in der seit dem Jahr 2000 insgesamt 21 Verbände mit mehr als 1800 Vereinen und damit beinahe 100.000 Vereinsmitgliedern organisiert sind, wird den Besuchern viel Interessantes geboten.