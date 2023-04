Erdbeben in Kärnten deutlich zu spüren!

Weitere Leser berichten

„Bei uns war es gegen 22.20h deutlich zu spüren bzw. ein starkes Brummen zu hören“, so Familie Lengersdorff.

Familie Wriesnig schreibt: „Erdbeben war auch bei uns in Mittertrixen. Grollen durch das ganze Haus.“ Und Kaiser-Olschnegger: „Es war ziemlich laut und das ganze Haus hat gewackelt. In meinem Bücherregal sind Acrylbilder als Deko reingestellt. Eines davon ist auf den Boden gefallen. Die anderen haben sich verschoben.“