Einigung mit AK bringt Strompreis ins Rutschen

Auch Gesetz muss wieder besser werden

Schitter hat noch ein weiteres Anliegen: „Ich appelliere allerdings eindringlich an den Gesetzgeber, die neue Novelle im ElWOG, die in so schwierigen Zeiten für alle Österreicherinnen und Österreicher Unsicherheit bei der Stromversorgung ausgelöst hat, zu reparieren. Hier braucht es ein verlässliches Gesetz, auf das sich alle, auch die Energieanbieter, verlassen können", mahnt Schitter ein. Das sieht auch AK-Präsident Andreas Stangl so: „ Mit dem aktuellen Gesetz ist es der Bundesregierung nicht gelungen, einfache und sichere Regeln für die angemessene Änderung der Strompreise zu schaffen. Die AK OÖ fordert daher eine Novelle, die Rechtssicherheit bei Strompreisänderungen schafft. In Zukunft soll die Regulierungsbehörde E-Control anhand festgelegter Kriterien im Vorhinein die Preisänderung genehmigen. “