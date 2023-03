Große Sorgen um unser Naturjuwel im Seewinkel

Keine Ausgewogenheit

Als eine der Hauptursachen nennt Dvorak die Entnahme von Grundwasser zur Bewässerung der landwirtschaftlichen Flächen. „Für das Jahr 2022 ergibt sich ein Wasserverbrauch von fast 34 Millionen Kubikmetern“, so Dvorak. „Demgegenüber wird das Grundwasserangebot für den Bezirk Neusiedl am See im Mittel auf nur 27 Millionen Kubikmeter geschätzt.“ Bei dieser Kombination von geringen Niederschlagsmengen und stark steigenden Wasserentnahmen überrasche es also nicht, dass die Grundwasserpegel ins Bodenlose fallen.