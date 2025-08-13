Hamas-Vertreter melden
Aggressiver Militäreinsatz Israels in Gaza-Stadt
Die israelische Armee habe ihre Offensive in Gaza-Stadt ausgeweitet, meldete die Hamas. Trotz interner Spannungen billigte Generalstabschef Zamir Pläne zur Einnahme der Stadt und Zerschlagung der Hamas – Es heißt, der Plan gefährde Soldaten und Geiseln.
Die israelische Armee führe einen Militärangriff in der Stadt Gaza aus, hieß es von einem Vertreter der islamistischen Hamas. Die israelischen Streitkräfte würden „aggressive“ Vorstöße in der Stadt Gaza vornehmen, teilte das Hamas-Medienbüro am Mittwoch mit. Betroffen seien insbesondere das Viertel Zeytoun und die Umgebung südlich von Tal al-Hawa. Das israelische Sicherheitskabinett hatte in der Nacht auf Freitag eine Ausweitung des Militäreinsatzes im Gazastreifen gebilligt. Vorgesehen ist demnach, die Kontrolle über die Stadt Gaza zu übernehmen.
Israelischer Generalstabschef billigte Einsatzpläne
Vor der geplanten Ausweitung des Gaza-Kriegs hat der israelische Generalstabschef Eyal Zamir entsprechende Einsatzpläne gebilligt. Zamir habe bei einer Besprechung „den Hauptrahmen für den Einsatzplan der israelischen Armee im Gazastreifen genehmigt“, teilte die Armee mit. An dem Treffen nahmen den Angaben zufolge der Generalstab, Vertreter des Inlandsgeheimdienstes Shin Bet sowie weitere Kommandanten teil. Es werden demnach auch Vorbereitungen für die Einberufung weiterer Reservisten getroffen.
Spannungen um Netanyahus Gaza-Strategie
Israels neuer Kriegsplan sieht laut Ministerpräsident Benjamin Netanyahu neben der Einnahme der Stadt Gaza auch die Zerschlagung der islamistischen Hamas in den zentralen Flüchtlingslagern des Gazastreifens vor. Zamir hatte nach Medienberichten vor großen Risiken des Plans gewarnt. Er gefährde Soldaten und die Geiseln, die in der Stadt Gaza vermutet werden. Israelische Medien berichteten von großen Spannungen zwischen Zamir und Verteidigungsminister Israel Katz.
