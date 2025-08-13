Aggressiver Militäreinsatz Israels in Gaza-Stadt

Die israelische Armee führe einen Militärangriff in der Stadt Gaza aus, hieß es von einem Vertreter der islamistischen Hamas. Die israelischen Streitkräfte würden „aggressive“ Vorstöße in der Stadt Gaza vornehmen, teilte das Hamas-Medienbüro am Mittwoch mit. Betroffen seien insbesondere das Viertel Zeytoun und die Umgebung südlich von Tal al-Hawa. Das israelische Sicherheitskabinett hatte in der Nacht auf Freitag eine Ausweitung des Militäreinsatzes im Gazastreifen gebilligt. Vorgesehen ist demnach, die Kontrolle über die Stadt Gaza zu übernehmen.