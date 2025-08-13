Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tresor im Visier

Brutale Home-Invasion auf Senior (85) in Wohnung

Kärnten
13.08.2025 13:25
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Holl Reinhard)

Ein schrecklicher Überfall auf einen 85-Jährigen ereignete sich am Montag in Klagenfurt in einem Mehrparteienhaus. Die Täter verschafften sich Zugang und hielten ihn fest, um Wertgegenstände zu stehlen.

0 Kommentare

Am Montag verschaffte sich ein unbekannter Mann in den frühen Morgenstunden über das Geländer und die Balkontüre Zutritt zu einer Wohnung, die sich im Erdgeschoß eines Mehrparteienhauses befand. Dort lebt ein 85-jähriger Mann mit seiner 93 Jahre alten pflegebedürftigen Ehefrau und ihrer Pflegerin (21). 

Handgreiflich geworden
Der Einbrecher ließ zwei weitere unbekannte Männer bei der Wohnungseingangstüre herein. Die Opfer schliefen zur Zeit des Einbruchs in unterschiedlichen Zimmern. „Einer der Männer betrat das Schlafzimmer des 85-Jährigen und hielt diesem den Mund zu, drückte seinen Unterarm gegen das Bett und forderte ihn in gebrochenem Deutsch auf, ruhig zu bleiben“, berichtet die Polizei.

Wollten Wertgegenstände stehlen
Währenddessen transportierten zwei weitere Täter einen rund 100 Kilogramm schweren Standtresor, in dem sich Wertgegenstände befanden, hinaus. Danach verlangte einer der Männer das Mobiltelefon des Mannes. Dieser konnte jedoch noch mit einem anderen Telefon den Notruf absetzen. Die Täter flüchteten über die Wohnungseingangstür.

Der 85-Jährige erlitt im Zuge des Überfalls Hämatome am Unterarm, Prellungen und einen massiven Schock. Die Ehefrau und die Pflegerin bekamen vom Vorfall nichts mit. 

Sofort wurde eine Fahndung nach den Tätern eingeleitet, diese verlief jedoch negativ. Nun hat das Landeskriminalamt Kärnten die Ermittlungen übernommen.

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
153.806 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Salzburg
Alko-Fahrt: Bürgermeister tritt nach Unfall zurück
139.168 mal gelesen
In der Gemeinde Hof herrscht wieder einmal Unruhe.
Oberösterreich
Kult-Rotlicht-Legende: „Wir hatten ’ne geile Zeit“
103.377 mal gelesen
Eifersucht zwischen Ginger Costello, ihrem Ex, Bert Wollersheim und Freund Lukas (li.) gibt es ...
Außenpolitik
Trump/Putin: Europa fürchtet „gefährliche Fakten“
1331 mal kommentiert
Europa und die Ukraine fürchten, dass Trump mit Putin Fakten schafft.
Außenpolitik
Orbán sicher: „Russland hat diesen Krieg gewonnen“
1178 mal kommentiert
Im vergangenen Jahr besuchte Orbán den Kremlführer in Moskau.
Innenpolitik
„Was ich mir sicher nicht umhängen lasse …“
1081 mal kommentiert
Leonore Gewessler im ORF-Sommergespräch mit Klaus Webhofer
Mehr Kärnten
Tresor im Visier
Brutale Home-Invasion auf Senior (85) in Wohnung
„Kärnten Inoffiziell“
Kaiser-Nachfolge: Die trügerische, rote Einigkeit
Amateure makellos
Nächster Erfolg! Aufsteiger Dietach rockt die Liga
Sporttasche mit Drogen
Beamte verhaften Dealer-Trio bei Übergabe in Lokal
Nach uralten Rezepten
Kirchtagssuppe gibt‘s auch auf Dobratsch-Hütten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf