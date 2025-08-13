Brutale Home-Invasion auf Senior (85) in Wohnung

Ein schrecklicher Überfall auf einen 85-Jährigen ereignete sich am Montag in Klagenfurt in einem Mehrparteienhaus. Die Täter verschafften sich Zugang und hielten ihn fest, um Wertgegenstände zu stehlen.
Am Montag verschaffte sich ein unbekannter Mann in den frühen Morgenstunden über das Geländer und die Balkontüre Zutritt zu einer Wohnung, die sich im Erdgeschoß eines Mehrparteienhauses befand. Dort lebt ein 85-jähriger Mann mit seiner 93 Jahre alten pflegebedürftigen Ehefrau und ihrer Pflegerin (21).
Handgreiflich geworden
Der Einbrecher ließ zwei weitere unbekannte Männer bei der Wohnungseingangstüre herein. Die Opfer schliefen zur Zeit des Einbruchs in unterschiedlichen Zimmern. „Einer der Männer betrat das Schlafzimmer des 85-Jährigen und hielt diesem den Mund zu, drückte seinen Unterarm gegen das Bett und forderte ihn in gebrochenem Deutsch auf, ruhig zu bleiben“, berichtet die Polizei.
Wollten Wertgegenstände stehlen
Währenddessen transportierten zwei weitere Täter einen rund 100 Kilogramm schweren Standtresor, in dem sich Wertgegenstände befanden, hinaus. Danach verlangte einer der Männer das Mobiltelefon des Mannes. Dieser konnte jedoch noch mit einem anderen Telefon den Notruf absetzen. Die Täter flüchteten über die Wohnungseingangstür.
Der 85-Jährige erlitt im Zuge des Überfalls Hämatome am Unterarm, Prellungen und einen massiven Schock. Die Ehefrau und die Pflegerin bekamen vom Vorfall nichts mit.
Sofort wurde eine Fahndung nach den Tätern eingeleitet, diese verlief jedoch negativ. Nun hat das Landeskriminalamt Kärnten die Ermittlungen übernommen.
