Brutale Home-Invasion auf Senior (85) in Wohnung

Handgreiflich geworden

Der Einbrecher ließ zwei weitere unbekannte Männer bei der Wohnungseingangstüre herein. Die Opfer schliefen zur Zeit des Einbruchs in unterschiedlichen Zimmern. „Einer der Männer betrat das Schlafzimmer des 85-Jährigen und hielt diesem den Mund zu, drückte seinen Unterarm gegen das Bett und forderte ihn in gebrochenem Deutsch auf, ruhig zu bleiben“, berichtet die Polizei.