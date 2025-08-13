Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schwere Strafe für Duo

Österreicher beschmieren Küstenfelsen in Luxusort

Österreich
13.08.2025 13:22
Die Felsen mit Blick auf einen der schönsten Strände im Norden Sardiniens Rene Bianca wurden mit ...
Die Felsen mit Blick auf einen der schönsten Strände im Norden Sardiniens Rene Bianca wurden mit schwarzen geometrischen Zeichnungen beschmiert.(Bild: Matej Kastelic)

Zwei junge Österreicher sind auf der italienischen Insel Sardinien angezeigt worden, nachdem sie Küstenfelsen am Strand der Luxusortschaft Santa Teresa di Gallura im Norden der Insel mit schwarzem Spray beschmiert haben. Den beiden Touristen drohen nun schwere Strafen.

0 Kommentare

Die beiden Österreicher wurden von den Carabinieri identifiziert und ihre Spraydosen mit Acrylfarben beschlagnahmt, berichteten lokale Medien. Nun liegt es am zuständigen Ermittlungsrichter, über das weitere Vorgehen zu entscheiden. 

Schwarze Zeichnungen auf geschütztem Felsen
Die Felsen von Rene Bianca mit Blick auf einen der schönsten Strände im Norden Sardiniens wurden mit schwarzen geometrischen Zeichnungen beschmiert. Da es sich um ein geschütztes Naturdenkmal handelt, müssen die Steine nun gereinigt werden. 

Graffiti an Leuchtturm: Zwei Schweizer ertappt
Innerhalb weniger Stunden wurde auch Graffiti auf den denkmalgeschützten Leuchtturm in Muravera gesprüht. Die beiden Schweizer wurden von der Forstbehörde auf frischer Tat ertappt, die aufgrund eines Hinweises vor Ort erschienen war. Bei den Verdächtigen handelt es sich um zwei Schweizer Touristen, die auch illegal in der Nähe des Leuchtturms gezeltet hatten. Die beiden wurden angezeigt und müssen mit einer Geldstrafe rechnen.

Die denkmalgeschützten Felsen von Rene Bianca (links) sowie der Leuchtturm von Muravera (rechts):

Lega-Parlamentarier: Reiner Vandalismus
„Wir hoffen, dass das neue Gesetz gegen Öko-Vandalismus eine klare Antwort auf diejenigen gibt, die unsere Kulturgüter nicht respektieren“, kommentierte der Parlamentarier der rechten Lega, Dario Giagoni, der die Fotos der beschmierten Felsen veröffentlichte und den Vandalenakt der beiden Österreicher in Santa Teresa di Gallura angezeigt hatte. Er beklagte das Werk von „Vandalen, die sich für Künstler halten“.

Zitat Icon

Wir hoffen, dass das neue Gesetz gegen Öko-Vandalismus eine klare Antwort auf diejenigen gibt, die unsere Kulturgüter nicht respektieren.

Dario Giagoni, Parlamentarier der rechten Lega

„Diese Schandtat muss ohne mildernde Umstände bestraft werden. Was hier geschehen ist, hat nichts mit Street-Art zu tun – hier geht es nicht um die Aufwertung verfallener Mauern, sondern um reinen Vandalismus und skrupellose Umweltzerstörung. Solche Taten sind strafbar“, betonte der Parlamentarier.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
153.806 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Salzburg
Alko-Fahrt: Bürgermeister tritt nach Unfall zurück
139.168 mal gelesen
In der Gemeinde Hof herrscht wieder einmal Unruhe.
Oberösterreich
Kult-Rotlicht-Legende: „Wir hatten ’ne geile Zeit“
103.377 mal gelesen
Eifersucht zwischen Ginger Costello, ihrem Ex, Bert Wollersheim und Freund Lukas (li.) gibt es ...
Außenpolitik
Trump/Putin: Europa fürchtet „gefährliche Fakten“
1331 mal kommentiert
Europa und die Ukraine fürchten, dass Trump mit Putin Fakten schafft.
Außenpolitik
Orbán sicher: „Russland hat diesen Krieg gewonnen“
1178 mal kommentiert
Im vergangenen Jahr besuchte Orbán den Kremlführer in Moskau.
Innenpolitik
„Was ich mir sicher nicht umhängen lasse …“
1081 mal kommentiert
Leonore Gewessler im ORF-Sommergespräch mit Klaus Webhofer
Mehr Österreich
Schwere Strafe für Duo
Österreicher beschmieren Küstenfelsen in Luxusort
Großeinsatz in NÖ
Ein Toter und Schwerverletzter nach Gasaustritt
Krone Plus Logo
30% Ernteausfälle
„Der Chef ist das Wetter, wir nur die Handwerker“
Aber mehr Jobsuchende
Engpass: Diese Branchen ringen um Arbeitskräfte
Abkühlung Fehlanzeige!
Bis zu 36 Grad: Wir müssen weiter heftig schwitzen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf