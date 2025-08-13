Österreicher beschmieren Küstenfelsen in Luxusort

Graffiti an Leuchtturm: Zwei Schweizer ertappt

Innerhalb weniger Stunden wurde auch Graffiti auf den denkmalgeschützten Leuchtturm in Muravera gesprüht. Die beiden Schweizer wurden von der Forstbehörde auf frischer Tat ertappt, die aufgrund eines Hinweises vor Ort erschienen war. Bei den Verdächtigen handelt es sich um zwei Schweizer Touristen, die auch illegal in der Nähe des Leuchtturms gezeltet hatten. Die beiden wurden angezeigt und müssen mit einer Geldstrafe rechnen.