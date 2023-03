Warum Schnitzel-Bonus nicht jedem Wirt schmeckt

„Auf dem Weg nach Linz hielten wir uns in Lambach auf, um Schnitzel mit Erdäpfeln und Bouillon zu uns zu nehmen“, notierte der damals zwölfjährige Erzherzog Ferdinand Max, der spätere Kaiser von Mexiko, am 26. September 1844 in sein Tagebuch. Damit gerät die kulinarische These ins Wanken, dass unser Klassiker eine Variante der „Cotoletta alla milanese“ sei, die Feldmarschall Radetzky 1848 in Mailand kennenlernte und dann in die Reichshauptstadt brachte.