EU-Vertreter: Haben aus Bankenkrise gelernt

Bankenwerte abgestürzt

In Europa rutschte die Schweizer Großbank Credit Suisse (CS) nach zahlreichen Skandalen, Kritik wegen eines schlechten Risikomanagements und Geldabflüssen in dreistelliger Milliardenhöhe in die Krise. Die Regierung und Aufsichtsbehörden drängten die Konkurrentin UBS zur Übernahme, um eine globale Finanzkrise zu verhindern. An den Börsen sackten die Bankenwerte daraufhin deutlich ab.