Klagenfurter Bürgermeister zieht Mietpreisbremse

Auch Land solle nachziehen

Viele dürften sich freuen, denn die finanzielle Belastung, die Menschen heuer aufgrund der horrend ansteigenden Lebenserhaltungskosten erfahren müssen, sei an der Schmerzgrenze angelangt.

„Die Einmalzahlung der Bundesregierung ist dann für Mieter von Gemeindewohnungen in der momentan schwierigen Lebenssituation ein zusätzlicher Teuerungsausgleich“, so der Bürgermeister. Weiters regt Scheider an, „auch seitens des Landes Kärnten eine Mietpreisbremse für Wohnungen gemeinnütziger Bauträger bzw. für Mieterinnen und Mieter von Genossenschaftswohnungen einzusetzen.“