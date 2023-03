„Doskozil ist sicher in der Favoritenrolle“

Digital und analog

„Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass wir diese Befragung mit unserem Tool durchführen werden, es also dafür exportieren“, sagt Landesgeschäftsführer Florian Koppler. In Oberösterreich fand die Befragung ausschließlich digital statt. Es wurden personalisierte Links an die Mitglieder verschickt, sogenannte NFT-Tokens stellten sicher, dass jedes Mitglied nur einmal abstimmen konnte. „Die steirische SPÖ hat unser Tool schon für ihre Vorwahlen in der Partei benutzt. In der Stadt Graz wurde damit ein Mitgliedervotum gemacht“, so Koppler.