Nicht ganz bei Trost | Mit Kickl unter der Tuchent

Mit Kickl unter der Tuchent. „Selbstverständlich“ - ein Mann, ein Wort . . . Es war am 29. Jänner, Wahlabend in St. Pölten, Udo Landbauer hatte mit der FPÖ gerade ein historisches Ergebnis eingefahren: Ein Riesensatz auf 24 Prozent, während die ÖVP stark verloren hatte und die SPÖ auf Platz 3 abgestürzt war. Meine Frage im TV-Studio von Puls 24 und krone.tv an den blauen „Helden“, der im Wahlkampf x-fach versichert hatte, mit ihm würde es keine Landeshauptfrau Mikl-Leitner mehr geben: „Herr Landbauer: Johanna Mikl-Leitner schließen Sie weiterhin aus als Landeshauptfrau?“ Seine fast grantige Antwort: „Ich wiederhole mich: Bei mir gilt, was ich vor der Wahl gesagt habe auch nach der Wahl.“ Und er setzte unterstreichend nach: „Selbstverständlich!“ Danach fügte Landbauer noch an, er habe „Mikl-Leitner ad personam von Beginn an ausgeschlossen“. Im Wahlkampf hatte er sogar ihren Rücktritt gefordert - und jetzt wird die FPÖ die alte und neue Landeshauptfrau zwar nicht wählen, aber ermöglichen. Ja, wenn es um Macht und deren verlockende Futtertröge geht, dann schließt man auch einen Pakt mit einer, die in den Augen Landbauers gerade noch „für strukturelle Korruption, eiskalte Manipulation und skrupellosen Machtmissbrauch“ stand. Wie nennen Blaue, um Beleidigungen nie verlegen, solche Typen? Wendehals! So müssen sie es sich gefallen lassen, wenn man Landbauer als Kickls Wendehals bezeichnet. Und die ÖVP? Wendet sich von den Roten ab und den Blauen zu. Wenn sie sich mit einem wie Landbauer in Niederösterreich ins Bett legt - dann wird im Bund die Tuchent bereits für Herbert Kickl gelupft.