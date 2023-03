„JBL Tour Pro 2“: Wenn die Stöpsel Nebensache sind

Echte Innovation oder bloß nette Spielerei? Mit seinen True-Wireless-Ohrhörern „Tour Pro 2“ bringt JBL eine Neuheit auf den Markt, die es so bis dato noch nicht gegeben hat und die einen bisherigen Neben- zum Hauptdarsteller macht: das Ladecase. Was das bringen soll und wem es nützt, erfahren Sie in unserem Testbericht.