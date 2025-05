„Kein Freiwild!“ Den Schiedsrichtern reicht’s

Die Schiedsrichter der österreichischen Bundesliga haben sich am Freitag in einer öffentlichen Stellungnahme über ihre persönlichen Social-Media-Kanäle zu den jüngsten Anfeindungen gegen sie zur Wehr gesetzt. Es seien Grenzen überschritten worden, hieß es in dem Schreiben, in dem die Referees eigene Fehler eingestanden, aber auch Kritik an Organen der Liga sowie an Klubfunktionären übten.