Erdbeben der Stärke 7,0 vor Neuseeland

Ein schweres Erdbeben hat sich am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) nahe der zu Neuseeland gehörenden Kermadec-Inseln ereignet. Die US-Erdbebenwarte gab die Stärke mit 7,0 an. Das Erdbeben ereignete sich in einer Tiefe von mehr als 22 Kilometern im Meer. Ein zunächst befürchteter Tsunami blieb aus.