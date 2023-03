In Formel-1-Kurve: Hier fliegt ein Citroën Ami ab

Mit ordentlich Schwung macht das (in Österreich nicht erhältliche) Microcar einen spektakulären Abflug und kippt schlichtweg um. Elchtest lässt grüßen. Der Ami rutscht auf seiner rechten Seite dahin und bleibt zum Glück an einem massiven Metallpoller hängen, sonst hätte er eine Passantin abgeräumt. So passiert wenig, der Ami bleibt auf der Straße liegen, der Fahrer kommt mit leichten Verletzungen davon. Der Kratzer am Ego ist vermutlich schwerwiegender als die körperlichen Blessuren.