Schwarz-Blau im Kommen | Kurz-Rückgriff

Turbulente Zeiten - das ist eine milde Umschreibung für das, was sich derzeit in der SPÖ abspielt. Morgen, Mittwoch, soll es bekanntlich zum großen Showdown um die Parteispitze kommen - zunächst im Parteipräsidium, zu dem Obfrau Pamela Rendi-Wagner auch das Nicht-Präsidiumsmitglied Hans Peter Doskozil eingeladen hat. Fix in diesem Präsidium vertreten sind unter anderem zwei hochrangige Rote, deren Flügel auch gerade gestutzt werden: Der neue niederösterreichische Ober-Rote Sven Hergovich hat sich nicht zuletzt mit seiner Ansage, sich die Hand abzuhacken, bevor er seine wichtigsten Forderungen bei den Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP von Johanna Mikl-Leitner opfere, ins Abseits befördert. So wird eine Koalition zwischen ÖVP und FPÖ in Niederösterreich immer wahrscheinlicher - selbst wenn sich der blaue Chef Landbauer damit einen kapitalen Umfaller leistet. Auch für den Kärntner SPÖ-Landeshauptmann Peter Kaiser, wichtige Stimme im Bundesparteipräsidium, läuft es in den Koalitionsverhandlungen nach den Landtagwahlen nicht wirklich gut. Gestern verkündete das Team Kärnten rund um Gerhard Köfer, mit dem die SPÖ-Verhandlungen zur Koalitionsbildung vermeintlich gut verlaufen waren, den Abbruch der Gespräche. Damit wachsen die Chancen für eine bisher eher unwahrscheinliche Anti-SPÖ-Koalition aus Team Kärnten, ÖVP und FPÖ. Schwarz-Blau (oder Türkis-Blau) also in zwei Bundesländern möglicherweise im Kommen - spätestens seit Karl Nehammers „Kanzlerrede“ am vergangenen Freitag auch kein Wunder.