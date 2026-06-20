Banküberfall mit FFP2-Maske und einem E-Scooter

Bankmitarbeiterin im Krankenhaus

Die Bank am Korneuburger Hauptplatz ist laut APA gegen 14.10 Uhr Schauplatz eines Überfalls geworden. Der maskierte Mann sei zielstrebig am Empfangsschalter vorbei direkt in das Büro einer Angestellten gegangen, hieß es. Dort schloss er die Bürotür und nötigte die Frau zur Herausgabe des im Büro-Tresor verwahrten Geldes. Dieses verstaute der Täter in einer mitgebrachten Sporttasche. Danach zwang er die Mitarbeiterin, sich auf den Boden zu legen, in weiterer Folge schlug er mehrmals auf das Opfer ein. Die Frau wurde in ein nahes Krankenhaus gebracht.