Gewinnen Sie tolle Filmpakete zu „Supergirl“

Doch als ein unerwarteter und skrupelloser Gegner ihr gefährlich nahekommt, schließt sich Kara widerwillig mit einem ungewöhnlichen Verbündeten zusammen. Gemeinsam begeben sie sich auf eine epische Reise quer durch das Weltall. Dabei versuchen sie, das eigene Verlangen nach Rache mit dem Kampf für Gerechtigkeit in Einklang zu bringen – und zugleich das Leben von Karas bestem Freund, ihrem Hund Krypto, zu retten. Am Ende beweist Supergirl, dass es nicht immer einfach ist, Gutes zu tun … und auch, dass dabei nicht immer alles glattlaufen muss.