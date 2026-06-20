Gewinnen Sie tolle Filmpakete zu „Supergirl“

Am 25. Juni kommt mit „Supergirl“, die Schwester von Clark Kent alias Superman auf die große Kinoleinwand und verspricht ein Actionspektakel der Sonderklasse gepaart mit dem Humor, welchen man schon in Superman aus dem Jahr 2025 sehen konnte. Zum Kinostart verlost die „Krone“ tolle Filmpakete und Goodies zum Film.
In „Supergirl “ absolviert Kara Zor-El (alias Supergirl), die Cousine von Kal-El (besser bekannt als Superman), ihren ersten Einsatz im neuen DC-Filmuniversum. Das Abenteuer widmet sich der Entstehungsgeschichte der Weltraumnomadin und ihren prägenden Erfahrungen. Supergirl ist willensstark, abgeklärt und nicht selten etwas leichtsinnig. Dennoch strahlt sie eine ganz eigene Art von heroischer Kraft aus: stets aufrichtig, authentisch und nach ihren eigenen Prinzipien handelnd.
Doch als ein unerwarteter und skrupelloser Gegner ihr gefährlich nahekommt, schließt sich Kara widerwillig mit einem ungewöhnlichen Verbündeten zusammen. Gemeinsam begeben sie sich auf eine epische Reise quer durch das Weltall. Dabei versuchen sie, das eigene Verlangen nach Rache mit dem Kampf für Gerechtigkeit in Einklang zu bringen – und zugleich das Leben von Karas bestem Freund, ihrem Hund Krypto, zu retten. Am Ende beweist Supergirl, dass es nicht immer einfach ist, Gutes zu tun … und auch, dass dabei nicht immer alles glattlaufen muss.
Mitmachen und gewinnen
Am 25. Juni kommt „Supergirl“ in die heimischen Kinos und zum Start verlost die „Krone“ drei tolle Fanpakete bestehend aus je 2 Kinogutscheinen sowie einer Supergirl Kappe und einem Plüschtier von Supergirls tierischem Begleiter Krypto. Einfach das unten stehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 25. Juni, 09:00 Uhr.