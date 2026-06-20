Kate Douglass holt Weltrekord über 50 Meter Kraul

US-Schwimmerin Kate Douglass hat einen neuen Weltrekord über 50 m Kraul aufgestellt. Die 24-jährige schwamm die Distanz bei einem Meeting in Indianapolis in 23,59 Sekunden.
Sie war damit zwei Hundertstelsekunden schneller als die Schwedin Sara Sjöström vor drei Jahren bei den Weltmeisterschaften in Fukuoka. Douglass hat bei Olympischen Spielen fünf Medaillen geholt und 2024 in Paris Gold über 200 m Brust. Über 50 m Kraul war sie damals nicht angetreten.
„Das ist Wahnsinn“
Von ihrem Weltrekord zeigte sie sich überrascht. „Das ist Wahnsinn, ich bin immer noch geschockt“, sagte Douglass dem Sender NBC. „Das ist viel schneller, als ich jemals dachte, heute Abend zu sein oder überhaupt.“ Ihre bisherige Bestzeit stand bei 23,91 Sekunden.
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