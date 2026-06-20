Krone-WM-Studio

Goodbye Türkei! „Es war ganz einfach zu wenig“

Sport
20.06.2026 10:46
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Vor zwei Jahren wird das türkische Nationalteam zum Stolperstein für die ÖFB-Auswahl bei der EM-Endrunde 2024. Nach zwei Vorrunden-Spieltagen geht die WM-Reise der Türken zu Ende. Gleichzeitig jubeln die USA über den vorzeitigen Gruppensieg und das bisherige Sommermärchen. Im „Krone“-WM-Studio mit Moderator Martin Grasl und Experte Stefan Maierhofer erhalten Sie alle Infos zum Geschehen bei der WM!

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