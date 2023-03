Katzenfamilie und Besitzer suchen ein neues Heim

Es war ein gewaltiger Rumpler, der das Leben von Markus (48) und Annemarie Huemer (52) und ihren beiden Söhnen völlig aus den Fugen brachte. Der Rumpler war der Felssturz am 8. Februar in Steyr, bei dem zwei Baggerfahrer ihr Leben verloren haben. Aber auch die Huemers haben etwas verloren, nämlich ihr Haus, in dem sie als Mieter gewohnt haben.