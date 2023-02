Arbeiten nach tödlichem Felssturz dauern noch Tage

Horrorszenen spielten sich am Mittwochvormittag in unmittelbarer Nähe zum berühmten Steyrer Ortsteil Christkindl ab. Seit zwei Wochen wurden in Unterhimmel dringend nötige Sicherungsarbeiten in der Konglomerat-Wand durchgeführt. Der Plan war, den „Problemfelsen“, der bereits vor zwei Jahren beanstandet wurde, Stück für Stück und vor allem gezielt abzutragen – wie auch Bürgermeister Markus Vogl unten im Interview erklärt.