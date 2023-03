Nach Supermarkt-Brand: Neubau wird geplant

„Großes Interesse an der ehest möglichen Eröffnung“ habe auch Spar, so deren Sprecher Karl Dobrautz-Leitner. „Vor 2024 wird es aber kaum gehen, obwohl die Nachfrage ein bisschen Druck macht“, so Andreas Sabiter. Doch am Marktplatz versorgt indessen ein Nah&Frisch-Markt die Leute des Ortes.