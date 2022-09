Vom beliebten Nahversorger bleibt nur eine Ruine

Ausweichen auf den Markt in Friesach

Der beliebte Unternehmer führt auch in Friesach am Hauptplatz die Sparfiliale. „Wir werden jetzt wohl eine Einkaufsliste schreiben und ein- oder zweimal in der Woche nach Friesach fahren“, erklärt ein Metnitzer, der die 17 Kilometer in eine Richtung auf sich nehmen will.