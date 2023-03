Krisenfest? Die Grenze zwischen Vorsorge und Angst

Gaskocher und Batterieradio, Konserven und Wasser sind längst nicht alles, was man für die Vorratskammer kaufen kann. Auch in Tirol gibt es Firmen, die sich auf „Krisen- und Notfallvorsorge“ spezialisiert haben. „Die Nachfrage hängt immer davon ab, was los ist in der Welt“, erklärt der Geschäftsführer eines solchen Unternehmens mit Sitz im Unterland. Am besten würden sich Vorratspakete verkaufen, haltbare Nahrungsmittel für mehrere Tage oder Monate. Preis für ein Drei-Monats-Paket Fleischgerichte für eine Person (das Zweitteuerste im Sortiment): 1399 Euro.