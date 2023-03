„Österreich 2030“: Nehammer umreißt Zukunftspläne

Klimaaktivisten mit Forderungen an Kanzler

Bereits im Vorfeld richtete „Fridays For Future“ in einem offenen Brief Forderungen an den Kanzler. Darin erinnern die Klimaaktivisten daran, dass neulich über 30.000 Menschen österreichweit für ein Ende der „Blockadehaltung beim Klimaschutz“ auf die Straße gegangen sind. Verlangt wird etwa der „sofortige Beschluss eines wirkungsvollen Klimaschutzgesetzes“ und das „Ende der systematischen Verwässerung, Verzögerung und Verhinderung von Klimaschutzmaßnahmen“ durch die ÖVP. Klimaschutz in Österreich funktioniere nicht ohne starkes Klimaschutzgesetz.