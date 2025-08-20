Kristin Davis packt über Gspusi mit Perry aus

Chandler Bings und Charlotte York – eine unvorstellbare Liebes-Kombination. Nur, dass es diese im wahren Leben gab. Denn Kristin Davis verriet jetzt in ihrem Podcast, dass sie Ende der 90er eine kurze Romanze mit Matthew Perry hatte.
Die Schauspielerin verriet, dass man sie mit dem „Friends“-Star verkuppelt hatte – ohne, dass sie es vorerst bemerkt habe: „Es war einer Dinner-Party mit einer Gruppe von Hollywood-Leuten, von denen ich nur einen Anwalt kannte.“ Doch dann habe sich plötzlich Perry auf den einzigen leeren Platz neben sie gesetzt.
Perry zog Davis in seinen Bann
Der vor zwei Jahren an einer Überdosis Drogen verstorbene Perry habe sie mit seiner positiven Art sofort in seinen Bann gezogen: „Er redete, wie glücklich er über seine Karriere war und wie glücklich er und seine Co-Stars am Set von ,Friends‘ waren.“
Das machte einen großen Eindruck auf Davis: „Ich dachte nur ,Wow, wie happy er ist‘.“ Sie selbst hatte mit ihrer Erfolgsserie „Melrose Place“ ganz andere Erfahrungen gemacht: „Es war voll der Stress. Wir waren 15 Hauptdarsteller und wir alle glaubten, dass wir jederzeit aus der Show gestrichen werden konnten.“
„Wichtiger Moment in meinem Leben“
Davis fand Perry „einfach nur liebenswert“. Ob seine Drogenprobleme der Grund dafür waren, dass aus der kurzen Liebelei nichts Ernstes wurde, verriet sie nicht. Dafür aber, dass es ein „wichtiger Moment in meinem Leben und meiner Karriere war“.
Perry war im Oktober 2023 im Alter von nur 54 Jahren an den „akuten Folgen des Effekts von Ketamin“ gestorben.
