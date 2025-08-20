Pflanzenkost senkt Multi-Krankheitsrisiko deutlich

Risiko reduziert sich um 32 Prozent

Man müsse aber nicht vollständig auf tierische Produkte verzichten. „Eine stärkere pflanzenbasierte Ernährung kann bereits einen positiven Effekt haben“, erklärte Erstautorin Reynalda Córdova vom Department für Ernährungswissenschaften der Universität Wien in einer Aussendung. Die Studie zeige, dass es nicht nur einen Einfluss auf einzelne chronische Erkrankungen gebe, sondern auch das Risiko für Multimorbidität reduziert werden kann – den Angaben zufolge um 32 Prozent.