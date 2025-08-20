Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Studie enthüllt:

Pflanzenkost senkt Multi-Krankheitsrisiko deutlich

Familie
20.08.2025 08:34
Wer sich stärker pflanzenbasiert ernährt, hat ein geringeres Risiko, mehrere chronische ...
Wer sich stärker pflanzenbasiert ernährt, hat ein geringeres Risiko, mehrere chronische Krankheiten gleichzeitig zu entwickeln.(Bild: Rawpixel Ltd.)

Vegane Ernährung hat bei Fleischessern keinen guten Ruf. Doch laut einer Studie aus Wien senkt sie das Risiko, mehrere chronische Krankheiten gleichzeitig zu entwickeln, deutlich. Man müsse aber nicht vollständig auf tierische Produkte verzichten.

0 Kommentare

Dass pflanzliche Kost gesund ist, ist allgemein bekannt. Was neu ist: Wer sich stärker pflanzenbasiert ernährt, hat ein geringeres Risiko für Multimorbidität – also mehrere chronische Krankheiten wie Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes gleichzeitig zu entwickeln – als jene, die seltener Obst, Gemüse, Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte essen. Das hat ein internationales Team unter Beteiligung von Wiener Forschenden herausgefunden und die Ergebnisse im Fachjournal „The Lancet Healthy Longevity“ veröffentlicht.

Risiko reduziert sich um 32 Prozent
Man müsse aber nicht vollständig auf tierische Produkte verzichten. „Eine stärkere pflanzenbasierte Ernährung kann bereits einen positiven Effekt haben“, erklärte Erstautorin Reynalda Córdova vom Department für Ernährungswissenschaften der Universität Wien in einer Aussendung. Die Studie zeige, dass es nicht nur einen Einfluss auf einzelne chronische Erkrankungen gebe, sondern auch das Risiko für Multimorbidität reduziert werden kann – den Angaben zufolge um 32 Prozent.

Man muss nicht vollständig auf tierische Produkte verzichten. Eine stärkere pflanzenbasierte ...
Man muss nicht vollständig auf tierische Produkte verzichten. Eine stärkere pflanzenbasierte Ernährung kann bereits einen positiven Effekt besitzen.(Bild: www.peopleimages.com)

Weniger Fleisch, weniger Risiko
Das Multi-Krankheitsrisiko betreffe insbesondere Erwachsene ab dem 60. Lebensjahr. Die Vorteile einer pflanzenbasierten Ernährung, die auch Ersatzprodukte wie vegane Würstchen oder Burger umfassen kann, würden sich aber sowohl bei Menschen mittleren als auch höheren Alters zeigen, so die Ernährungsepidemiologin.

Für den ebenfalls an der Uni Wien tätigen Co-Autor der Untersuchung, Karl-Heinz Wagner, zeigen die Ergebnisse die Bedeutung einer vorwiegend pflanzlichen Ernährung für die Gesundheit und untermauern die neuen österreichischen Ernährungsempfehlungen – pflanzenbetont mit einem geringen Anteil tierischer Lebensmittel. Er strich überdies eine starke Reduktion der Treibhausgasemissionen sowie der Landnutzung als „positive Zusatzeffekte“ hervor.

Lesen Sie auch:
Vor vier Jahren schlug das Restaurant, unter anderem aus klimaethischen Gründen, einen veganen ...
Schluss mit vegan
New York: Luxusrestaurant serviert wieder Fleisch
14.08.2025
Krone Plus Logo
Bewundert & verachtet
Warum Veganer so verhasst bei vielen Menschen sind
14.04.2025
Pflanzenkost im Trend
Vegane Ernährung: Häufigste Vorurteile im Check
26.11.2024

Länderübergreifende Studie mit 400.000 Menschen
Für die Studie wurden die Ernährungsgewohnheiten und Krankheitsverläufe von rund 400.000 Frauen und Männern im Alter von 37 bis 70 Jahren aus sechs europäischen Ländern (Italien, Spanien, Vereinigtes Königreich, Deutschland, die Niederlande und Dänemark) untersucht. Beteiligt an der Auswertung der Daten zweier großer Kohortenstudien waren neben der Universität Wien auch die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) in Frankreich und die Kyung Hee Universität in Südkorea.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
17° / 30°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
16° / 30°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
15° / 29°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
15° / 30°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
14° / 30°
Symbol heiter

krone.tv

In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
205.975 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
183.901 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
157.630 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
3109 mal kommentiert
Außenpolitik
Selenskyj-Treffen mit Trump wird zum Drahtseilakt
1491 mal kommentiert
Bei Selenskyjs letztem Besuch im Weißen Haus im Februar war das Gespräch teils in hitzige ...
Außenpolitik
Ukraine-Gipfel: Experte warnt vor fatalem Deal
1206 mal kommentiert
Mehr Familie
Neue Studie enthüllt:
Pflanzenkost senkt Multi-Krankheitsrisiko deutlich
Wien, NÖ & Burgenland
Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
Wien, NÖ & Burgenland
Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
„Geh aufs Klo!“
Mütter setzen Zeichen: Demo gegen Still-Shaming
Wien, NÖ und Bgld
Vermisste und zugelaufene Vierbeiner
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf