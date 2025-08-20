Australien: Google gesteht Fehlverhalten ein

„Google hat zugegeben, dass der Abschluss dieser Vereinbarungen mit Telstra und Optus wahrscheinlich zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Wettbewerbs geführt hat“, erklärte die Kommission. „Ein Verhalten, das den Wettbewerb einschränkt, ist in Australien illegal, weil es in der Regel zu weniger Auswahl, höheren Kosten oder schlechteren Dienstleistungen für die Verbraucher führt“, erklärte die Vorsitzende der Kommission, Gina-Cass Gottlieb.