Nehammers Zukunfts-Rede: Perspektiven

Premiere war vor 40 Jahren, am 10. Jänner 1983. Damals hielt ÖVP-Chef Alois Mock im Schloss Belvedere die erste „Rede an die Nation“. SPÖ-Kanzler Bruno Kreisky soll darüber „not amused“ gewesen sein. Seine politische Mitstreiterin, Wissenschaftsministerin Hertha Firnberg, hatte den geschichtsträchtigen Ort an die ÖVP vergeben, was den „Sonnenkönig“ dem Vernehmen nach zur Weißglut getrieben haben soll. Immerhin wurde im Belvedere einst der Staatsvertrag unterzeichnet.